Hogere opening Wall Street na sterk banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, nadat beleggers een sterk banenrapport over oktober krrgen gepresenteerd.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa een halfuur voor opening 0,9 procent in het groen. Technologie-index Nasdaq koerst af op een openingswinst van zelfs 1,0 procent.

"Vandaag is een cruciale dag voor de markt", aldus Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade, wijzend op het Amerikaanse jobrapport. Niet alleen bepaalt dit rapport de richting op de aandelenmarkt vandaag, maar ook die van het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve.

Fed-voorzitter Jerome Powell betoogde woensdagavond bij de presentatie van het laatste rentebesluit dat de arbeidsmarkt veel te krap is en de inflatie veel te hoog om het tempo van de renteverhogingen te kunnen afremmen.

Uit het rapport bleek dat er in oktober 261.000 banen bijkwamen, terwijl de markt op een groei van 205.000 banen rekende.

De werkloosheid nam wel toe, van 3,5 naar 3,7 procent en het gemiddelde uurloon steeg met 0,12 dollar tot 32,58 dollar.

“Een sterker dan verwacht rapport”, reageerde Aslam. "Maar het zijn de details waar het om gaat", ging de analist verder. Hij wees daarbij vooral op de stijgende werkloosheid, waardoor de rally in de dollar zou kunnen vertragen.

Wel blijft één zaak heel duidelijk, aldus Aslam. De Fed voert een heel duidelijke en agressieve koers.

Verder is het een rustige handelsdag te worden, met het grootste deel van het cijferseizoen in de VS inmiddels achter de rug.

De euro/dollar noteerde op 0,9792. Olie werd ruim 4 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Starbucks presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De nettowinst daalde van 1,76 miljard naar 878 miljoen dollar, maar de aangepaste winst per aandeel van 0,81 dollar was beter dan de 0,72 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Het aandeel Starbucks lijkt bijna 5 procent hoger te gaan openen.

DoorDash presteerde in het afgelopen kwartaal ook beter dan verwacht en de door de maaltijdbezorger afgegeven outlook voor het huidige kwartaal oogt eveneens sterk. Vermoedelijk opent het aandeel 13 procent hoger.

GoPro had in het derde kwartaal last van de sterke dollar. Het abonnomentenmodel deed het goed. Het aandeel opent naar verwachting 9 procent in het rood.

Coinbase heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet zien halveren en verwacht dat de tegenwind volgend jaar niet alleen zal aanhouden, maar ook zal intensiveren. De openingsindicatie voor de cryptospecialist is evenwel positief.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 1,1 procent tot 3.719,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 32.001,25 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent in de min bij een stand van 10.342,94 punten.