Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na de oplevende hoop op een iets minder stringent coronabeleid in China en in afwachting van het Amerikaanse banenrapport.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 1,3 procent op 414,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,6 procent naar 13.341,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 2,0 procent met een stand van 6.367,05 punten. De Britse FTSE steeg 1,2 procent naar 7.276,24 punten.

Analisten van IG wezen op de optimistische stemming in Azië vanochtend. "De aandelen in Azië liepen op, vanwege de hoop op afnemende coronamaatregelen in China", aldus IG.

"Vandaag is een cruciale dag voor de markt", meent Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade, wijzend op het Amerikaanse jobrapport.

Dit cijfer, met een verwachte banengroei van 205.000, wordt door beleggers nauwlettend in de gaten gehouden. Niet alleen bepaalt het de richting op de aandelenmarkt vandaag, maar ook die van het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve.

Fed-voorzitter Jerome Powell betoogde woensdagavond bij de presentatie van het laatste rentebesluit dat de arbeidsmarkt veel te krap is en de inflatie veel te hoog om het tempo van de renteverhogingen te kunnen afremmen.

De Duitse fabrieksorders lieten over september een veel grotere daling zien dan was verwacht. Vooraf was een afname met 0,5 procent ingeprijsd, maar er kwam vrijdagochtend een daling van 4,0 procent op maandbasis naar buiten. De industrie van Frankrijk produceerde in september met 0,8 procent minder dan in augustus, iets minder nog dan vooraf werd verwacht.

Uit de eurozone kwamen vanochtend definitieve metingen over de dienstensectoren naar buiten en daaruit bleek dat die in oktober minder krimp lieten zien dan gedacht. De producentenprijzen in de eurozone in september kwamen op maandbasis 1,6 procent hoger uit, gelijk aan de prognose.

Van de Federal Reserve treedt er vrijdag één spreker naar voren en dat is de voorzitter van de Fed van Boston Susan Collins. Verder wordt een toespraak verwacht van econoom Huw Pill van de Bank of England, van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en vice-voorzitter van de bank Luis de Guindos.

Olie werd vrijdag duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 3,1 procent in het groen op 90,89 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 92,13, dollar werd betaald, een stijging van 2,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9791. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9762 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9751 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Société Générale heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer winst geboekt dan verwacht, en zag de opbrengsten stijgen. De koers van het aandeel Société Générale noteerde 5,5 procent hoger.

De stemming zat er op de beurzen van Frankfurt en Parijs goed in met in beide hoofdgraadmeters slechts vijf aandelen die onder de slotnoteringen van donderdag noteerden. In Frankfurt noteerden 26 aandelenkoersen meer dan 1 procent hoger, in Parijs waren dit er derig van de veertig.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het groen.

De S&P 500 daalde donderdag 1,1 procent tot 3.719,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 32.001,25 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent in de min bij een stand van 10.342,94 punten.