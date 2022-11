Groene beurs, met flinke koerswinsten Prosus, ArcelorMittal en Aperam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist vrijdag gedurende de ochtend de openingswinsten verder uit te breiden. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,0 procent tot 667,54 punten.

Analisten van IG wezen op de optimistische stemming in Azië vanochtend. "De aandelen in Azië liepen op, vanwege de hoop op afnemende coronamaatregelen in China", aldus IG. "Dit jaagt de koersen aan vanochtend, na de verliezen halverwege de week."

IG zag vooral mijnbouw- en olieaandelen de weg omhoog vinden, nadat de olieprijzen en andere grondstofprijzen flink stegen. Zo steeg de olieprijs vanochtend met ruim twee procent tot meer dan 90 dollar.

Beleggers krijgen vanmiddag het banenrapport uit de VS voorgeschoteld. Er wordt verwacht dat de werkloosheidsgraad is gestegen van 3,5 naar 3,6 procent. "Vandaag is de meest cruciale dag voor beleggers", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Deze banencijfers zullen volgens hem de toon zetten voor de rest van de handelsdag, en de rest van de maand. "De Fed zal goed naar het banenrapport kijken, dat vermoedelijk van invloed is op het monetaire beleid."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9781 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalt naar 4,134 procent.

Op macro-economisch vlak kregen beleggers vanochtend inzicht in de stand van de Europese dienstensector. De krimp in oktober bleek iets minder sterk dan verwacht. De cijfers suggereren evenwel dat de eurozone op weg is naar een winterrecessie, aldus econoom Joe Hayes van S&P. "De hoge inflatie drukt de vraag en schaadt het ondernemersvertrouwen." En de angst dat de energiecrisis alleen maar groter wordt, voedt de onzekerheid, merkte Hayes op.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met 6,4 procent, na een koerssprong van Tencent in Hongkong, waarvan de techinvesteerder grootaandeelhouder is. Just Eat Takeaway won 3,3 procent na positief ontvangen cijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash, donderdagavond nabeurs. ArcelorMittal steeg met 5,4 procent. Aegon leverde juist 0,3 procent in en RELX verloor 0,7 procent.

In de AMX won Aperam liefst 7,2 procent. AMG steeg door, met nog eens 4,9 procent. Het aandeel zit in de lift na positief ontvangen kwartaalcijfers en een outlookverhoging. Basic-Fit daalde 0,5 procent tot 22,20 euro. De fitnessketen kwam vorige week nog met een outlookverlaging, waarop het aandeel hard onderuit ging. Volgens Berenberg is de waardering inmiddels in lijn met de risico's die de bank ziet. Als gevolg werd het aandeel van de verkooplijst gehaald. Het koersdoel ging wel van 33,00 naar 26,00 euro.

In de AscX wonnen Fastned en Brunel ongeveer 2,2 procent. Sif kwam met cijfers en steeg 1,7 procent. Sif boekte in het derde kwartaal van dit jaar licht tegenvallende resultaten, terwijl er nog steeds geen duidelijkheid is over de capaciteitsuitbreiding in Rotterdam, zo merkte ING vrijdag op.