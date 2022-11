Krimp dienstensector eurozone houdt aan

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone is in oktober iets minder gekrompen dan eerder gedacht. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector, kwam in oktober uit op 48,6 tegen 48,8 in september. De voorlopige meting maakte melding van een index van 48,2. Daarmee noteerde de index in oktober wel op het laagste niveau in 20 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek woensdag in de definitieve meting te zijn gedaald van 48,4 in september naar 46,4 in oktober.

De samengestelde index daalde zo van 48,1 naar 47,3. De voorlopige index stond op 47,1.

De cijfers suggereren dat de eurozone op weg is naar een winterrecessie, aldus econoom Joe Hayes van S&P. "De hoge inflatie drukt de vraag en schaadt het ondernemersvertrouwen." En de angst dat de energiecrisis alleen maar groter wordt, voedt de onzekerheid, merkte Hayes op.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.