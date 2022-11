Beursblik: geruststellende resultaten Eurocommercial Properties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in de eerste negen maanden van dit jaar goed gepresteerd, in lijn met de verwachtingen. Dit oordeelde analist Inna Maslova van Degroof Petercam vrijdag. Het vastgoedbedrijf wist meer huur te innen en de omzet steeg, terwijl een stijging van het directe resultaat bemoedigend is, zo stelde de analist. Ook de verbetering van de schuldgraad is volgens Maslova veelbelovend, maar wordt niet gesteund door de herwaardering van vastgoed in het derde kwartaal. Verder wees de analist op de handhaving van de outlook door Eurocommercial. Voor het gehele boekjaar gaat het vastgoedbedrijf nog steeds uit van een direct resultaat per aandeel van 2,20 tot 2,30 euro. Maslova kijkt uit naar een update over de voorziene indexering in 2023. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Eurocommercial Properties met een koersdoel van 24,50 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend 0,8 procent tot 22,12 euro. Bron: ABM Financial News

