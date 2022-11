Beursblik: nog geen duidelijkheid Sif over Rotterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het derde kwartaal van dit jaar licht tegenvallende cijfers geboekt, terwijl er nog steeds geen duidelijkheid is over de capaciteitsuitbreiding in Rotterdam. Dit merkte ING vrijdag op na cijfers van de funderingsspecialist. Sif boekte een aangepaste EBITDA van 7,8 miljoen euro, waar ING rekende op 9,2 miljoen euro. De productie lag ook 3 kiloton lager dan de bank had voorzien. Voor heel 2022 rekent Sif op ongeveer 172 kiloton aan productie. ING zit 5 kiloton hoger. "Maar de olifant in de kamer is de finale investeringsbeslissing voor de capaciteitsuitbreiding in Rotterdam", aldus analist Tijs Hollestelle. Hierover volgt later dit kwartaal een update. De middel en langetermijnvooruitzichten voor offshore wind zijn volgens ING gezond. Maar in afwachting van de investeringsbeslissing voor Rotterdam handhaaft de bank het advies op Houden met een koersdoel van 10,00 euro. Het aandeel stijgt vrijdag 1,3 procent naar 10,56 euro. Bron: ABM Financial News

