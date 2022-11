Coinbase bereidt zich voor op tegenwind in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Coinbase

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet zien halveren en verwacht dat de tegenwind volgend jaar niet alleen zal aanhouden, maar ook zal intensiveren. Dit bleek donderdagavond laat uit cijfers van de cryptobeurs. In het afgelopen kwartaal boekte Coinbase een verlies van 545 miljoen dollar, ofwel 2,43 dollar per aandeel, terwijl een jaar eerder nog een winst werd geboekt van 406 miljoen dollar, ofwel 1,62 dollar per aandeel. De omzet liep terug van 1,2 miljard naar 576 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet mikten op een verlies van 2,38 dollar per aandeel op een omzet van 641 miljoen dollar. Het cryptobedrijf sprak van een gemengd derde kwartaal. "De transactieomzet werd significant hard getroffen door tegenwind in de cryptomarkt en op macro-economisch vlak", aldus Coinbase in een brief aan aandeelhouders. Daartegenover stond dat het bedrijf naar eigen zeggen een sterke groei zag van de omzet uit diensten en abonnementen. De handelsvolumes daalden tot 159 miljard dollar tegen 217 miljard dollar in het tweede kwartaal. "Voor 2022 blijven we voorzichtig optimistisch dat de aangepaste EBITDA niet hoger uitvalt dan 500 miljoen dollar verlies", aldus Coinbase, maar dan moet de cryptomarkt niet verder verslechteren. Coinbase bereidt zich wel voor op een uitdagend jaar 2023, waarin de huidige tegenwind zal aanhouden en zelfs zal intensiveren. Het aandeel Coinbase verloor donderdag in de reguliere handel 8 procent van zijn waarde, maar lijkt vandaag krap 5 procent hoger te gaan openen. Het aandeel verloor dit jaar al 77 procent van zijn waarde, tegen een verlies van 21 procent voor hoofdgraadmeter S&P 500. Bron: ABM Financial News

