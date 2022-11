Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 14,00 naar 14,70 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van Kepler verhoogden hun taxaties voor de winst per aandeel in 2023 met 2 procent en met 4 procent voor 2024, dankzij hogere rentebaten en iets lagere risicokosten, die compenseren voor hogere kosten. Kepler verwacht dat de geschoonde winst zal stijgen met 8 procent in 2023, na een voorziene groei van 18 procent in 2022. Bovendien verwachten de analisten dat het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 1,5 miljard euro steun zal bieden aan het aandeel. Het aandeel ING won vrijdagochtend 0,6 procent op 10,79 euro. Bron: ABM Financial News

