'Sterke cijfers Galapagos met Jyseleca' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft sterke verkoopcijfers voor Jyseleca gepubliceerd, waardoor de outlook ook verhoogd kon worden. Dit concludeerde analist Rosie Turner van Jefferies vrijdag in reactie op de kwartaalupdate van donderdagavond. De verkopen van Jyseleca lagen volgens de analist 12 procent boven de verwachtingen. Galapagos mikt inmiddels op een omzet uit deze verkoop van 80 tot 90 miljoen euro, tegenover 75 tot 85 miljoen euro eerder. De totale omzet van Galapagos kwam ook boven de verwachtingen uit, aldus Turner. Galapagos profiteerde daarbij van gunstige wisselkoerseffecten. De analist vindt de beleggersdag die Galapagos vandaag organiseert, veel belangrijker dan de kwartaalupdate. Jefferies hanteert een Underperform advies voor Galapagos met een koersdoel van 48,00 euro. Het aandeel Galapagos steeg vrijdagochtend 1,8 procent tot 47,34 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.