Societe Generale boekt meer winst dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Société Générale heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer winst geboekt dan verwacht, ondanks een stijging van de opbrengsten. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Franse bank. In het afgelopen kwartaal werd een nettowinst geboekt van 1,5 miljard euro. Dat is minder dan de 1,6 miljard euro een jaar eerder. De opbrengsten trokken evenwel aan met 2,3 procent tot 6,8 miljard euro. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van krap 1,1 miljard euro en 6,3 miljard euro aan opbrengsten. Volgens Société Générale werden de resultaten aangejaagd door een veerkrachtige Franse retailbank, een sterke groei van de internationale retailactiviteiten en robuuste prestaties bij de investeringsbank. De Tier 1 kapitaalratio bedroeg eind september 13,1 procent, circa 13 basispunten hoger dan aan het einde van juni. De risicokosten waren stabiel op 31 basispunten of 456 miljoen euro. De bank werd positiever over de operationele marge dit jaar en zei dat de onderliggende cost-to-income ratio lager dan 64 procent zullen zijn, tegen een eerdere verwachting van 64 tot 66 procent. Eind september bedroeg deze ratio 59,6 procent. Bron: ABM Financial News

