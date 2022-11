Azerion geeft eind november strategie-update en cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft vrijdag besloten de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal te combineren met een strategie-update op 30 november. In deze update, een Strategy Deep Dive, gaat Azerion dieper in op onder meer het businessmodel, de groeistrategie, producten en technologie. "We verwachten dat dit event de weg zal vrijmaken voor een sterkere betrokkenheid met de kapitaalmarkten", aldus co-CEO Atilla Aytekin. Azerion zou in zijn contacten met beleggers hebben gemerkt dat zij graag meer willen weten over de visie en de strategie van het bedrijf. Het aandeel Azerion sloot donderdag op 6,90 euro. Bron: ABM Financial News

