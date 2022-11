Berenberg haalt Basic-Fit van verkooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 33,00 naar 26,00 euro, maar verhoogde wel het advies van Verkopen naar Houden. Dit bleek uit een rapport van analist Remi Grenu.

De fitnessketen is volgens Grenu nog niet uit de gevarenzone, ondanks dat het aandeel van de verkooplijst wordt gehaald. Wel is na de fikse koersdaling van 44 procent sinds Berenberg het aandeel in juli op de verkooplijst plaatste, de waardering in lijn met de risico’s die de analist ziet.

Grenu merkte op dat Basic-Fit vorige week voor de tweede keer dit jaar met een winstwaarschuwing kwam. Volgens de analist heeft de fitnessketen nog last van de naweeën van de coronacrisis en opende Basic-Fit minder clubs dan verwacht tijdens de pandemie. Ook lijkt de groei in het aantal leden wat te vertragen en heeft de fitnessketen last van de hoge inflatie en andere operationele kosten.

Daarom verlaagde Berenberg de taxaties voor de omzet en onderliggende EBITDA voor dit jaar met respectievelijke 1 en 6 procent.

Ook zei Grenu dat de langetermijn doelstellingen van Basic-Fit "te ambitieus" zijn. In 2030 wil de keten 3.000 tot 3.500 clubs hebben. Daardoor bestaat het risico dat Basic-Fit nieuwe clubs opent in minder aantrekkelijke regio's, wat onder meer het rendement per lid onder druk zou zetten.

Het aandeel Basic-Fit daalde donderdag 4,4 procent tot 22,10 euro.