AEX naar verwachting hoger van start in aanloop naar Amerikaans banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag op voor een hogere opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,8 procent.

Donderdag verwerkten beleggers op Beursplein 5 het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond met een verlies voor de AEX van 0,9 procent op 661,18 punten. Rentegevoelige technologie aandelen, zoals de halfgeleiders ASML en ASMI, en vooral fintechbedrijf Adyen, met een daling van 8 procent, wogen op het koersverloop.

Financials houden over het algemeen de voeten droog onder het rentegeweld en zij zorgen dan ook voor tegenwicht. Cijfers van ING werden donderdag zelfs beloond met een koerswinst van 8,5 procent. Vooral de aankondiging van een stevig aandeleninkoopprogramma werd gewaardeerd door beleggers.

Vandaag zijn alle ogen om half twee gericht op de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport over oktober.

Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte woensdagavond nog tot schrik van beleggers dat de Fed geen tekenen ziet van een afnemende inflatie, waardoor de rente naar verwachting verder zal worden verhoogd. De robuuste arbeidsmarkt geeft daarbij vooralsnog geen aanleiding om op de rem te trappen.

Een maand geleden viel het banenrapport over september sterker uit dan verwacht, hetgeen de renteverwachting stuwde en een koersval op de mondiale aandelenbeurzen inluidde.

Verrassend genoeg heeft het zeer agressieve rentebeleid van de Federal Reserve, met als gevolg onder meer een scherp gestegen hypotheekrente, een onder druk staande koopkracht en tegenwind voor Amerikaanse bedrijven, nog niet geleid tot barsten in de arbeidsmarkt.

Economen gepolst door Dow Jones rekenen erop dat de werkloosheid in oktober onveranderd is gebleven op 3,5 procent, rond het laagste niveau van de afgelopen vijftig jaar, terwijl er 205.000 banen zijn bijgekomen.

Donderdag koerste Wall Street in de nasleep van het rentebesluit verder omlaag met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van ruim een procent. Techbeurs Nasdaq verloor 1,7 procent. Nabeurs gaf maaltijdbezorger DoorDash een positieve outlook af en het aandeel koerste in de elektronische handel meer dan 11 procent hoger, na al een winst van meer dan 5 procent in de reguliere handel.

In Azië koerste de Hang Seng index in Hongkong vanochtend onder aanvoering van techaandelen kortstondig meer dan 7 procent hoger, door speculatie dat coronalockdowns snel worden opgeheven. Ook andere hoofdindices in Azië vinden vanochtend de weg omhoog, met uitzondering van de beurs is Japan, die donderdag nog de deuren gesloten hield in verband met een feestdag.

De Amerikaanse olie-future reageerde vanochtend ook op de geruchten dat Chinese lockdowns worden opgeheven, wat resulteerde in een stijging van ruim twee procent naar 90,02 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Euronext behaalde in het derde kwartaal lagere resultaten, maar die waren wel beter dan verwacht.

Galapagos komt met een strategie om de groei en waardecreatie te versnellen door de manier waarop het bedrijf innoveert en opereert te hervormen en schrapt daarbij honderden banen.

Sif boekte in het derde kwartaal een iets lager resultaat dan in de voorgaande twee kwartalen, terwijl het nog altijd wachten is op een besluit over de uitbreidingsplannen in Rotterdam.

eBay verkocht het resterende belang in Adyen. Het belang, volgens Bloomberg 66.000 aandelen, werd verkocht voor ongeveer 120 miljoen dollar.

Eurocommercial Properties heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken, waardoor de resultaten over de eerste negen maanden van dit jaar stegen. Voor het gehele boekjaar gaat Eurocommercial Properties nog steeds uit van een direct resultaat per aandeel van 2,20 tot 2,30 euro. Na negen maanden stond deze teller op 1,77 euro.

Van Lanschot Kempen presteerde in het derde kwartaal in lijn met de voorgaande kwartalen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 1,1 procent op 3.719,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 32.001,25 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent in de min bij een stand van 10.342,94 punten.