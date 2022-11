Iets lager resultaat voor Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het derde kwartaal een iets lager resultaat geboekt dan in de voorgaande twee kwartalen, terwijl het nog altijd wachten is op een besluit over de uitbreidingsplannen in Rotterdam. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Roermondse funderingsspecialist.

Op een productie van 40 kiloton, een stijging van 4 procent op jaarbasis, boekte Sif een bijdrage, dat wil zeggen de omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe projectgerelateerde posten, van 29,8 miljoen euro. Dat was 24,8 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Verder boekte Sif een aangepaste EBITDA van 7,8 miljoen euro. ING rekende op een aangepaste EBITDA van 9,2 miljoen euro voor het derde kwartaal met een productie van 43 kiloton.

In de eerste negen maanden kwam Sif uit op 129 kiloton en een aangepaste EBITDA van 28,9 miljoen euro. Van die EBITDA kwam 11,5 miljoen euro uit het tweede kwartaal en 9,6 miljoen euro uit het eerste kwartaal.

Duurdere energie drukt op de resultaten van Sif, maar de hogere staalprijzen kunnen worden doorberekend aan de klant.

Het orderboek voor 2022 is gevuld voor 43 kiloton en voor 2023 en daarna voor 278 kiloton.

Outlook

Sif verwacht voor 2022 nog altijd een iets hogere EBITDA dan in 2021. ING denkt dat de fabrikant uitkomt op 39,6 miljoen euro. Dat is nipt hoger dan de 39,4 miljoen euro in 2021.

Daarnaast rekent Sif op een productie van 174 kiloton. Volgens ING is dit haalbaar.

Sif wil de Rotterdamse bouwlocatie aanpakken om grote monopiles te kunnen bouwen. Momenteel onderhandelt Sif over 400 kiloton aan lanceercapaciteit voor die nieuwe fabriek. Vorige maand stelde Kepler Cheuvreux bij een koersdoelverlaging voor Sif de vraag of het bedrijf wel in staat is om die grotere capaciteit te vullen.

CEO Van Beers zei medio mei in juli een definitief besluit te kunnen nemen over de uitbreiding. Vrijdag zei de topman dat er "goede vooruitgang" wordt geboekt, en dat een finaal besluit vermoedelijk nog voor het jaareinde zal worden genomen.

Verder meldde Sif vrijdag een samenwerking met GS Entec voor Azië en dat de gesprekken met een mogelijke partner voor een joint venture in de VS ook vorderen.