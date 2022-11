Sterke outlook DoorDash Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash heeft in het derde kwartaal van 2022 boven de marktverwachting gepresteerd en de outlook voor het huidige kwartaal is sterk. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse maaltijdbezorger. De bruto orderwaarde steeg met 30 procent op jaarbasis naar 13,5 miljard dollar, wat beter was dan de 13,2 miljard dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Dit is inclusief de overname van Wolt. Doordash rekende zelf vooraf op een bruto orderwaarde van 13 tot 13,5 miljard dollar. Het totaal aantal orders kwam 27 procent hoger uit op jaarbasis, op 439 miljoen, waar de markt rekende op 434 miljoen. Onder de streep resteerde een verlies van 295 miljoen dollar, of 0,77 dollar per aandeel, waar analisten een verlies van 0,59 dollar voorspelden. De aangepaste EBITDA kwam uit op 87 miljoen dollar en daarmee nipt hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet verbeterde met 33 procent op jaarbasis naar 1,7 miljard dollar, waar de markt rekende op 1,63 miljard dollar. Outlook Voor het vierde kwartaal rekent DoorDash op een aangepaste EBITDA van 85 tot 120 miljoen dollar en een bruto orderwaarde van 13,9 tot 14,2 miljard dollar. Analisten voorspellen een EBITDA van 91 miljoen dollar en een bruto orderwaarde van 13,7 miljard dollar. Het aandeel stijgt nabeurs op Wall Street 15 procent. Bron: ABM Financial News

