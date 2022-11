Galapagos wil innovatie en waardecreatie versnellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos komt met een strategie om groei en waardecreatie te versnellen door de manier waarop het bedrijf innoveert en opereert te hervormen en schrapt daarbij honderden banen. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biotechconcern donderdag nabeurs bij de cijfers. "Geleid door onze ambitie om meer transformerende geneesmiddelen naar patiënten over de hele wereld te brengen om hen te helpen langer en gezonder te leven, kondigen we vandaag onze Forward, Faster-strategie aan", zei CEO Paul Stoffels in een toelichting. "Deze strategie zorgt voor een duidelijke koers gebaseerd op drie belangrijke pijlers", aldus de topman. Zo verschuift de focus van het ontdekken van nieuwe targets naar "onderzoek en ontwikkeling waarbij de medische behoeften van de patiënt centraal staan binnen onze belangrijke therapeutische gebieden immunologie en oncologie", aldus Stoffels. "Ten tweede zullen we voortbouwen op onze huidige capaciteiten en de risico's van onderzoek en ontwikkeling verminderen door te werken op meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder CAR-T, en door ons te concentreren op gevalideerde best-in-disease targets in onze therapeutische gebieden met een potentieel kortere doorlooptijd naar de patiënt." Ten derde voert Galapagos de inspanningen voor business development op om zo de pijplijn aan te vullen en blijft het samenwerken met partner Gilead "om wereldwijd meer geneesmiddelen aan patiënten aan te bieden", aldus de CEO. Dit betekent dat Galapagos de activiteiten in fibrose en nieraandoeningen zal stopzetten. Ook schrapt het bedrijf 200 banen in Europa. "Hiermee willen we ruimte creëren om te herinvesteren in nieuwe capaciteiten en programma's in onze oncologiefranchise. Dit is een moeilijke maar noodzakelijke beslissing, en we zullen alle toepasselijke procedures volgen met respect voor onze mensen", aldus Stoffels. Hogere opbrengst uit Jyseleca verwacht De verwachte cashburn werd bij de halfjaarcijfers in augustus nog opwaarts bijgesteld, naar 480 tot 520 miljoen euro, door de overnames van CellPoint en AboundBio, waardoor de bedrijfskosten in de tweede helft van het jaar met ongeveer 30 miljoen euro zouden stijgen. Die verwachte cashburn voor 2022 blijft staan, meldde CFO Bart Filius donderdag bij de cijfers. Dankzij de sterke prestaties van Jyseleca verhoogde Galapagos bij de halfjaarcijfers de verwachting aan nettoverkopen voor het volledige jaar naar 75 tot 85 miljoen euro. Die verwachting werd donderdag opnieuw opwaarts bijgesteld, naar 80 tot 90 miljoen euro. De kaspositie van Galapagos stond eind september op 4,4 miljard euro, "wat ons de nodige middelen verschaft om in immunologie en oncologie te investeren en slimme business development opportuniteiten uit te voeren", aldus Filius. De omzet steeg in de eerste negen maanden van 2022 van bijna 318 miljoen euro naar ruim 410 miljoen euro. Operationeel kwam er een verlies van 135 miljoen euro in de boeken, tegen een verlies van bijna 176 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De R&D-kosten daalden van 378 tot 364 miljoen euro. Onder de streep resteerde een nettoverlies van bijna 11 miljoen euro, tegenover een verlies van bijna 120 miljoen euro vorig jaar. Galapagos zal vrijdag in New York de aangekondigde strategische doelstellingen verder toelichten. Het aandeel Galapagos sloot donderdag in Amsterdam bijna vlak op 46,45 euro. Bron: ABM Financial News

