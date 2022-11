Wall Street verliest verder terrein

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 1,1 procent op 3.719,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 32.001,25 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent in de min bij een stand van 10.342,94 punten.

Conform de verwachting verhoogde de Federal Reserve woensdagavond de federal funds rate met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Uit de begeleidende tekst meenden beleggers te kunnen afleiden dat de centrale bank in de toekomst het gaspedaal iets zou loslaten.



Tijdens de toelichting op het rentebesluit, verduidelijkte voorzitter Jerome Powell de standpunten van de leden van de centrale bank, en dit was duidelijk niet wat beleggers wilden horen. Powell zei dat het "voorbarig" is om te praten over het pauzeren van renteverhogingen en dat de uiteindelijke rentepiek waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder voorzien.

De veel te hoge inflatie is de aanleiding voor de reeks van renteverhogingen en Powell benadrukte tot schrik van beleggers dat hij nog geen tekenen ziet van een afnemende inflatie.

"Het tempo van de renteverhogingen gaat omlaag, maar het eindniveau van de beleidsrente wordt waarschijnlijk hoger", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. Niet alleen blijft de inflatie te hoog, ook de arbeidsmarkt is te krap. Dat laatste werd bevestigd door een hoger dan verwacht aantal nieuwe banen dat loonstrookjesverwerker ADP over oktober meldde. "De Fed zal dan ook doorgaan met het dichtdraaien van de geldkraan. Weliswaar in kleinere stapjes, maar misschien wel verder dan eerder werd gedacht", zo voorziet Wiersma.

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat de Amerikaanse arbeidskosten in het derde kwartaal zijn gestegen met 3,5 procent, terwijl de productiviteit met 0,3 procent toenam.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten daalde licht, met 1.000 tot 217.000, terwijl de markt rekende op 220.000 nieuwe aanvragen.

De Amerikaanse export nam in september af met 1,1 procent, terwijl de import juist met 1,5 procent steeg, wat resulteerde in een tekort van 73,3 miljard dollar.

De Amerikaanse dienstensector is in oktober minder hard gegroeid en de daling van de inkoopmanagersindex was groter dan verwacht, bleek uit cijfers van Institute for Supply Management. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 56,7 in september naar 54,4 in oktober. De markt rekende op een daling tot 55,5.

Uit inkoopdata van S&P Global bleek dat de dienstensector in de VS in oktober minder hard is gekrompen dan gevreesd, tot een indexcijfer van 47,8.

De Amerikaanse fabrieksorders stegen in september met 0,3 procent op maandbasis, exact zoals analisten hadden verwacht, na een stijging met 0,2 procent een maand eerder en een min van 1,0 procent in juli.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 0,9751. WTI-olie werd 2,0 procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,15 procent.

Bedrijfsnieuws

Lyft is van plan om een grote ontslagronde aan te kondigen. Dit schrijft The Wall Street Journal donderdag op basis van bronnen. Volgens de Amerikaanse zakenkrant zou Lyft, een concurrent van Uber, 13 procent van zijn personeel willen ontslaan. In totaal werken er meer dan 4.000 mensen bij Lyft. In juli ontsloeg Lyft al rond de 2 procent van zijn werknemersbestand. Het aandeel daalde zo'n 2 procent. Uber daalde een half procent.

Qualcomm daalde zo'n 7,5 procent. De halfgeleiderspecialist heeft het afgelopen kwartaal een iets hogere omzet geboekt dan verwacht, terwijl de aangepaste winst in lijn was met de verwachtingen, maar de outlook stelde teleur.

Moderna verloor iets meer dan een half procent. Het Amerikaanse biotechbedrijf heeft na een teleurstellend derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar verlaagd.

eBay steeg rond de 2 procent, na beter dan verwachte resultaten. De outlook van de eigenaar van Marktplaats.nl was in overeenstemming met de verwachtingen.

Roku zei te verwachten dat de omzet uit advertenties en de verkoop van streaming-hardware in het vierde kwartaal zal dalen. Het aandeel daalde rond de 4,5 procent.

Etsy sloot ruim 14 procent hoger. Een verhoging van de vergoedingen eerder dit jaar zorgde dat ondanks dalende verkopen de omzet afgelopen kwartaal toch steeg.

Moederbedrijf van Burger King presteerde in het derde kwartaal beter dan verwacht. Het aandeel won bijna 2 procent.

Nikola heeft in het derde kwartaal een iets kleiner verlies geleden dan de markt had verwacht. Het aandeel daalde toch 11 procent omdat de maker van elektrische voertuigen zijn doelen bijstelde en rekent op dalende marges in het huidige kwartaal.

Nabeurs volgen de resultaten van onder andere DoorDash, GoPro en Starbucks.