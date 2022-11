Europese beurzen bevangen door rentevrees Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index verloor 0,9 procent op 409,55 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,0 procent naar 13.130,19 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,5 procent in de min met een stand van 6.243,28 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.188,63 punten. "Na de scherpe dalingen van gisteren in de VS, volgden de Europese markten dit voorbeeld en vielen ze over de hele linie scherp terug, hoewel de FTSE100 het beter deed dan de zwakte van het pond van vanmiddag die enige steun leek te bieden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. "Het tempo van de renteverhogingen gaat omlaag, maar het eindniveau van de beleidsrente wordt waarschijnlijk hoger", aldus Wiersma. Verder hadden beleggers aandacht voor de renteverhoging van 75 basispunten door de Bank of England. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade schrikt de markt ervan dat de Britse centrale bank rekening houdt met een twee jaar durende recessie. Hij voorziet moeilijke tijden voor de Britse economie, de Britse financiële markten en het Britse pond. Het pond noteerde donderdag 2 procent lager op 1,1181 dollar. De euro/dollar noteerde op 0,9759. WTI-olie werd een procent goedkoper. Bedrijfsnieuws BMW heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer winst geboekt, terwijl de margedoelstelling voor de autodivisie werd gehandhaafd. Het aandeel daalde ruim 4,5 procent. ING heeft in het derde kwartaal zoals verwacht, een lagere winst geboekt dan een jaar eerder, door hogere voorzieningen voor slechte leningen en verliezen op hedging en op Poolse hypotheken. Het aandeel steeg 8,5 procent. Beleggers reageerden positief op een nieuw omvangrijk aandeleninkoopprogramma. BNP Paribas schreef in Parijs, na kwartaalcijfers, meer dan 3 procent bij. Adecco heeft ook in het derde kwartaal van 2022 de omzet verder zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid net als in het tweede kwartaal van dit jaar terugviel en wil de lopende strategie versneld uitrollen en de resultaten financieel en operationeel verbeteren. Onderdeel daarvan is een vereenvoudiging van de organisatie. Het aandeel verloor ruim anderhalf procent. Zalando bevestigde donderdag de doelen voor dit jaar, maar verwacht wel dat de uiteindelijke resultaten aan de onderkant van de afgegeven bandbreedtes zullen uitvallen. Het aandeel steeg meer dan 8 procent. Wall Street Rond het Europese slot noteerden de Amerikaanse beurzen tot anderhalf procent in het rood. Bron: ABM Financial News

