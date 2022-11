Euronext heeft last van marktomstandigheden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het derde kwartaal lagere resultaten behaald, maar die wel beter waren dan verwacht. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de beursuitbater. CEO Stéphane Boujnah sprak in een toelichting van een "meer uitdagend handelsklimaat", maar gaf ook aan dat het gediversifieerde bedrijfsmodel van Euronext in combinatie met aanhoudende kostendiscipline "het vertrouwen geeft om macro-economische uitdagingen aan te gaan in 2023." De omzet daalde op jaarbasis van 350,6 miljoen naar 301,4 miljoen euro. De onderliggende omzet kwam met 350,3 miljoen euro slechts fractioneel lager uit dan een jaar eerder. De overname van de Italiaanse beurs vorig jaar levert inmiddels 24,4 miljoen euro aan synergievoordelen per jaar op, aldus Euronext. De bedrijfsconsensus rekende op een omzet in het afgelopen kwartaal van 297 miljoen euro. Dat was in het tweede kwartaal 375 miljoen euro. Analisten wezen voorafgaand aan de resultaten al op de minder gunstige marktomstandigheden in het afgelopen kwartaal. De omzet uit effectenhandel daalde op kwartaalbasis van 124,2 miljoen naar 117,8 miljoen euro. Analisten rekenden op 113 miljoen euro. De aangepaste EBITDA daalde van 209,1 miljoen naar 199,9 miljoen euro, met een bijbehorende marge van 57,1 procent. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder 59,6 procent. Analisten rekenden op een aangepaste EBITDA van 190 miljoen euro. Onder de streep daalde de nettowinst van 115,8 miljoen naar 75,8 miljoen euro. Hier rekende de markt op 62 miljoen euro. De onderliggende operationele kosten kwamen in het derde kwartaal uit op 150,4 miljoen euro, van 153 miljoen euro in de drie maanden ervoor, maar wel ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is "in lijn" met de verwachte onderliggende kosten van 612 miljoen waarop Euronext voor heel 2022 rekent. Het aandeel Euronext sloot donderdag 1,4 procent lager op 63,48 euro. Bron: ABM Financial News

