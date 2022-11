Tech flink lager op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies gesloten, waarbij vooral rentegevoelige aandelen het lastig hadden.



De AEX index daalde 0,9 procent tot 661,18 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,8 procent liet optekenen en voor de AScX een vlak slot resteerde. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Fed van woensdagavond. Conform verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de federal funds rate met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. De Amerikaanse centrale bank zei tevens van plan te zijn de rente te blijven verhogen, maar wellicht wel met kleinere stappen, terwijl de uiteindelijke rentepiek waarschijnlijk hoger zal uitvallen dan eerder voorzien. "Powell houdt woord en houdt vast aan het agressieve restrictieve monetaire beleid. Hoewel dit te verwachten was, hadden beleggers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan gehoopt dat de angst voor een recessie de centrale bankiers zou afschrikken", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Een recessie is niet meer te voorkomen, de inflatie blijft versnellen en de noodzakelijke rentestappen maken financiering veel duurder", aldus de analist van IG. Vooral tech- en groeibedrijven hebben het lastig en lijden veel grotere verliezen dan defensieve aandelen, die in een markt als deze als veilige havens worden beschouwd. Ook de Bank of England heeft donderdag de belangrijkste rente met 75 basispunten verhoogd, zoals verwacht. Twee Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten een verdeeld beeld zien. ISM sprak van een groeivertraging, terwijl S&P Global juist een meevallende krimp meldde. De Amerikaanse fabrieksorders stegen in september met 0,3 procent op maandbasis. De euro/dollar noteerde op 0,9752. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9787 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9817 op de borden. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,166 procent. Olie noteerde donderdag tot 1,3 procent lager. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten slechts 4 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ING met een winst van 8,5 procent, nadat de bank met cijfers kwam. Vooral de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma was voor analisten een welkome verrassing. ING wil voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Kepler Cheuvreux wees daarnaast op de rentebaten, die zich beter dan verwacht ontwikkelen. Shell, Heineken en Ahold Delhaize waren de enige andere stijgers in de hoofdindex. Shell steeg 1,3 procent, Heineken won 0,5 procent en Ahold Delhaize noteerde 0,2 procent hoger. Adyen verloor 8,0 procent, terwijl Philips 6,2 procent daalde. Technamen als ASML en ASMI daalden 4,0 en 2,6 procent en Unibail leverde 5,3 procent in. In de AMX was AMG de witte raaf na vrijgave van cijfers en een nieuwe outlookverhoging. Analisten werden direct positiever over het aandeel. Zo verhoogden Berenberg en Degroof Petercam het koersdoel tot minstens 50 euro, beduidend hoger dan de huidige koers. Degroof zette AMG ook op de kooplijst. Het aandeel steeg 8,7 procent. OCI leverde na een kwartaalupdate 0,2 procent in. Basic-Fit was met een verlies van 4,4 procent de sterkste daler. ING verlaagde het koersdoel voor Basic-Fit van 56,50 naar 44,50 euro, maar hield wel vast aan het koopadvies. In de AScX verloor Ordina 4,4 procent na cijfers. Toch sprak ING van solide resultaten. Majorel vond na een nieuwe outlookverhoging wel het groen met een plus van 5,0 procent. BAM, dat met cijfers kwam, daalde 1,7 procent. Ook deze resultaten noemde ING solide. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 3.739,60 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.