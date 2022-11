Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor AMG verhoogd van 39,00 naar 45,00 euro, en handhaaft het koopadvies. Analist Alan Spence besloot tot de koersdoelverhoging na de recordresultaten van AMG in het derde kwartaal. Ook verhoogde AMG opnieuw de outlook, voor zowel 2022 als 2023. AMG rekent voor dit jaar op een EBITDA van minimaal 320 miljoen dollar en voor volgend jaar op meer dan 400 miljoen dollar. "Wij denken dat de doelstelling van een EBITDA van 500 miljoen dollar in 2024 kan worden gehaald, zelfs als we uitgaan van een significante matiging van de metaalprijzen", aldus Spence. Jefferies rekent voor 2024 op een EBITDA van 523 miljoen dollar. Daarmee zit de bank wel 18 procent boven de analistenconsensus. Eerder dit jaar zei AMG zelf een EBITDA van 500 miljoen dollar "in vijf jaar of sneller" te willen halen. Het aandeel AMG sloot donderdag 8,7 procent hoger op 35,00 euro. Bron: ABM Financial News

