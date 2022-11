Lyft op punt van grote ontslagronde Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lyft is van plan om een grote ontslagronde aan te kondigen. Dit schrijft The Wall Street Journal donderdag op basis van bronnen. Volgens de Amerikaanse zakenkrant zou Lyft, een concurrent van Uber, 13 procent van zijn personeel willen ontslaan. In totaal werken er meer dan 4.000 mensen bij Lyft. In juli ontsloeg Lyft al rond de 2 procent van zijn werknemersbestand. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.