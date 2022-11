Beursblik: ogen vooral gericht op Rotterdam bij kwartaalcijfers Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het derde kwartaal vermoedelijk een iets lager resultaat geboekt dan in de voorgaande twee kwartalen, maar de markt zal vooral letten op wat de funderingsspecialist te zeggen heeft over de uitbreidingsplannen in Rotterdam.

ING rekent op een aangepaste EBITDA van 9,2 miljoen euro voor het derde kwartaal met een productie van 43 kiloton.

In de eerste zes maanden kwam Sif uit op 89 kiloton en een aangepaste EBITDA van 21,1 miljoen euro. "Vrij sterk", oordeelde ING hierover. Van die EBITDA kwam 11,5 miljoen euro uit het tweede kwartaal en 9,6 miljoen euro uit het eerste kwartaal.

Duurdere energie drukt op de resultaten van Sif, maar de hogere staalprijzen kunnen worden doorberekend aan de klant.

Het orderboek voor 2023 en daarna was bij de halfjaarcijfers voor 282 kiloton gevuld, waarvan over 19 kiloton nog exclusief wordt onderhandeld.

Outlook

Sif verwacht voor 2022 een iets hogere EBITDA dan in 2021. ING verwacht dat de fabrikant uitkomt op 39,6 miljoen euro. Dat is nipt hoger dan de 39,4 miljoen euro in 2021.

Daarnaast rekent Sif op een productie van 174 kiloton. Volgens ING is dit haalbaar.

"Onze capaciteit is volledig geboekt", zei CEO Fred van Beers bij de halfjaarcijfers. Hij voegde daaraan toe dat het aantal aanbestedingen voor projecten in 2024 hoog is, "inclusief projecten voor onze geplande productieuitbreiding".

Sif wil de Rotterdamse bouwlocatie aanpakken om grote monopiles te kunnen bouwen. Momenteel onderhandelt Sif over 400 kiloton aan lanceercapaciteit voor die nieuwe fabriek. Vorige maand stelde Kepler Cheuvreux bij een koersdoelverlaging voor Sif de vraag of het bedrijf wel in staat is om die grotere capaciteit te vullen.

CEO Van Beers zei medio mei in juli een definitief besluit te kunnen nemen over de uitbreiding. Vooralsnog is dit niet gebeurd.

Sif opent vrijdag voorbeurs de boeken.