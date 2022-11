Moederbedrijf Burger King verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BMe

(ABM FN-Dow Jones) Restaurant Brands International heeft in het derde kwartaal boven verwachting gepresteerd. Dit bleek donderdagmiddag uit de kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Burger King en koffieketen Tim Hortons. In de verslagperiode steeg de geconsolideerde omzet met 14 procent, gelijk aan de groei bij Burger King. Bij Tim Hortons kwam de groei uit op 13 procent en bij restaurantketen Popeyes op 12 procent. De totale omzet verbeterde van 1.495 miljoen naar 1.726 miljoen dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 1.666 miljoen dollar. De mondiale vergelijkbare omzet, voor de markt een belangrijke graadmeter, verbeterde met 9 procent, onder meer te danken aan een dubbelcijferige groei bij Tim Hortons Canada en Burger King International. Een derde van de totale omzet was te danken aan het online segment, waar een groei van 26 procent werd geboekt. Onder de streep resteerde een nettowinst van 530 miljoen dollar, of 1,17 dollar per aandeel, tegen 329 miljoen dollar of 0,70 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 0,96 dollar was veel beter dan de 0,80 dollar waar de markt op rekende. Het aandeel noteert donderdag zo'n 4 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.