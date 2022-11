Amerikaanse dienstensector groeit minder hard - ISM

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dienstensector is in oktober minder hard gegroeid en de daling van de inkoopmanagersindex was groter dan verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van Institute for Supply Management.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 56,7 in september naar 54,4 in oktober. De markt rekende op een daling tot 55,5.

Eerder deze week werd uit data van ISM al duidelijk dat de industrie in de Verenigde Staten in oktober nog net is gegroeid. De inkoopmanagersindex kwam uit op 50,2.

Eerder vanmiddag bleek uit de inkoopdata van S&P Global dat de dienstensector in de VS in oktober minder hard is gekrompen dan gevreesd, met een indexcijfer van 47,8.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, waar minder dan 50 krimp betekent.