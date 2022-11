Nikola overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft in het derde kwartaal een iets kleiner verlies geleden. Dit bleek donderdag uit cijfers van de fabrikant van emissieloze voertuigen. "In het derde kwartaal zijn we doorgegaan met het produceren en leveren van Nikola Tre BEV's aan dealers en klanten", zei CEO Michael Lohscheller. "We hebben ook flinke vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van onze energieactiviteiten", voegde hij toe. Nikola boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 236 miljoen dollar, ofwel 0,54 dollar per aandeel, in vergelijking met 268 miljoen dollar verlies in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis boekte de fabrikant een verlies van 0,28 dollar per aandeel. Dat was wel meer dan de 0,22 dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet bedroeg afgelopen kwartaal 24,2 miljoen dollar. Een jaar eerder was er nog geen omzet. Nikola produceerde het afgelopen kwartaal 75 Nikola Tre BEV's, waarvan er ook 63 werden geleverd bij dealers. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepast verlies van 0,38 dollar per aandeel op een omzet van 22,7 miljoen dollar. Het aandeel Nikola noteerde donderdag 3,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

