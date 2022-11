Bank of England neemt grote rentestap Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft zijn belangrijkste rente zoals verwacht fors verhoogd, met 75 basispunten tot 3,00 procent. Dat maakte de Britse centrale bank donderdag bekend. Deze grote rentestap werd verwacht, na de verhoging met 50 basispunten in september. Het besluit was niet unaniem. Van de negen beleidsmakers stemden er zeven voor deze stap. Eén beleidsmaker opteerde voor een verhoging met 50 basispunten en een ander voor 25 basispunten. Het Britse pond verzwakte onlangs aanzienlijk gedurende een aantal turbulente weken in de Britse politiek. Hierdoor werd de toch al hoge Britse inflatie negatief beïnvloed, stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets voorafgaand aan het rentebesluit. Inmiddels is er echter een nieuwe premier, Rishi Sunak, die een veel zuiniger begrotingsbeleid zal voeren dan de vorige premier Liz Truss van plan was. Dit beperkt de ruimte voor de Bank of England om agressief monetair beleid in te zetten, omdat anders de economie in combinatie met het zuinigere begrotingsbeleid een zware knauw kan krijgen. Voorafgaand aan het rentebesluit werd nog getwijfeld of de centrale bank zich daardoor toch wellicht zou beperken tot een verhoging van wederom 50 basispunten, maar aan de andere kant sloten valutastrategen van Monex Europe ook een "megastap" met 100 basispunten niet uit. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.