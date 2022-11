Beursblik: olieprijs onder druk na rentebesluit Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen staan donderdag onder druk, na het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente woensdagavond opnieuw met 75 basispunten en Fed-voorzitter Jerome Powell gaf aan de rente waarschijnlijk in een iets lager tempo te gaan verhogen, maar dat de rentepiek mogelijk hoger zal liggen dan verwacht. "Het tempo van de renteverhogingen gaat omlaag, maar het eindniveau van de beleidsrente wordt waarschijnlijk hoger", aldus Simon Wiersma van ING Investment Management. De opmerkingen van de Fed versterkten de recessievrees en drukten de vooruitzichten voor de vraag naar olie. Inmiddels noteert de euro/dollar op 0,9736. En de dollar kreeg een 'boost' na het rentebesluit, wat ook ongunstig is voor de vraag naar olie. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie noteerde donderdag 1,6 procent lager op 88,60 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.