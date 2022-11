Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, nadat de Federal Reserve woensdag aangaf nog niet klaar te zijn met het verkarppingsbeleid. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een daalde van 1,2 procent op 408,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,1 procent naar 13.103,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,8 procent met een stand van 6.226,01 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.105,20 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. "Het tempo van de renteverhogingen gaat omlaag, maar het eindniveau van de beleidsrente wordt waarschijnlijk hoger", aldus Wiersma. De Amerikaanse beurzen daalden, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell in een toelichting op het rentebesluit stelde dat de inflatie te hoog is en de arbeidsmarkt te krap. De dienstensector van het Verenigd Koninkrijk bleek in oktober nog altijd te zijn gekrompen, maar minder dan eerder gemeten. Vanmiddag kan de markt reageren op de Amerikaanse steunaanvragen, ingeschat op 220.00 tegen 217.000 een week eerder, en verder op de export in de VS, de arbeidskosten, de inkoopdata voor de dienstensector van ISM en S&P en de fabrieksorders. Olie werd donderdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het rood op 88,86 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 95,23 dollar werd betaald, een daling van 1,0 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9737. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9777 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9839 op de borden.



Bedrijfsnieuws BMW heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer winst geboekt, terwijl de margedoelstelling voor de autodivisie werd gehandhaafd. De koers van het aandeel BMW noteerde 5,9 procent . ING heeft in het derde kwartaal zoals verwacht, een lagere winst geboekt dan een jaar eerder, door hogere voorzieningen voor slechte leningen en verliezen op hedging en op Poolse hypotheken. De koers van het aandeel noteerde 7,0 procent. Beleggers reageerden positief op een nieuw omvangrijk aandeleninkoopprogramma.



Adecco heeft ook in het derde kwartaal van 2022 de omzet verder zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid net als in het tweede kwartaal van dit jaar terugviel en wil de lopende strategie versneld uitrollen en de resultaten financieel en operationeel verbeteren. Onderdeel daarvan is een vereenvoudiging van de organisatie. De koers van het aandeel Adecco noteerde 2,7 procent lager. Zalando bevestigde donderdag de doelen voor dit jaar, maar verwacht wel dat de uiteindelijke resultaten aan de onderkant van de afgegeven bandbreedtes zullen uitvallen. De koers van het aandeel Zalando noteerde 5,5 procent hoger. Parijs en Frankfurt zagen het gros van de koersen dalen, maar de koers van het aandeel BNP Paribas schreef in Parijs, na kwartaalcijfers, toch 3,1 procent bij en was daarmee verreweg de sterkste stijger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 2,5 procent tot 3.759,68 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 32.148,22 punten en de Nasdaq sloot 3,4 procent lager op 10.524,80 punten. Bron: ABM Financial News

