Update: Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,4 procent in het rood.

Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond de federal funds rate met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Uit de begeleidende tekst meenden beleggers te kunnen afleiden dat de centrale bank in de toekomst het gaspedaal iets zou loslaten.



Tijdens de toelichting op het rentebesluit, verduidelijkte voorzitter Jerome Powell de standpunten van de leden van de centrale bank, en dit was duidelijk niet wat beleggers wilden horen. Powell zei dat het "voorbarig" is om te praten over het pauzeren van renteverhogingen en dat de uiteindelijke rentepiek waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder voorzien.

De veel te hoge inflatie is de aanleiding voor de reeks van Amerikaanse renteverhogingen en Powell benadrukte tot schrik van beleggers dat hij nog geen tekenen ziet van een afnemende inflatie.

De winsten op Wall Street verdwenen direct als sneeuw voor de zon.

"Het tempo van de renteverhogingen gaat omlaag, maar het eindniveau van de beleidsrente wordt waarschijnlijk hoger", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. Niet alleen blijft de inflatie te hoog, ook de arbeidsmarkt is te krap. Dat laatste werd bevestigd door een hoger dan verwacht aantal nieuwe banen dat loonstrookjesverwerker ADP over oktober meldde. "De Fed zal dan ook doorgaan met het dichtdraaien van de geldkraan. Weliswaar in kleinere stapjes, maar misschien wel verder dan eerder werd gedacht", zo voorziet Wiersma.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, exportcijfers en de arbeidskosten in het derde kwartaal, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de fabrieksorders in september.

De euro/dollar noteerde op 0,9744. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9787 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9817 op de borden.

Olie werd donderdag tot 1,7 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Qualcomm daalde voorbeurs 8,0 procent. De halfgeleiderspecialist heeft het afgelopen kwartaal een iets hogere omzet geboekt dan verwacht, terwijl de aangepaste winst in lijn was met de verwachtingen, maar de outlook stelde teleur.

eBay steeg 7,4 procent, na beter dan verwachte resultaten. De outlook van de eigenaar van Marktplaats.nl was in overeenstemming met de verwachtingen.

Roku zei te verwachten dat de omzet uit advertenties en de verkoop van streaming-hardware in het vierde kwartaal zal dalen. Het aandeel daalde voorbeurs 19,6 procent.

Etsy noteerde voorbeurs 10,1 procent hoger. Een verhoging van de vergoedingen eerder dit jaar zorgde dat ondanks dalende verkopen de omzet afgelopen kwartaal toch steeg.

Moderna en Nikola publiceren donderdag voorbeurs kwartaalcijfers. Nabeurs volgen de resultaten van onder andere DoorDash, GoPro en Starbucks.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 2,5 procent lager op 3.759,69 punten. De Dow Jones index eindigde 1,6 procent in het rood op 32.147,76 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 3,4 procent tot 10.524,80 punten.

