Valuta: euro onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag stevig onder de 0,98 dollar na het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond en in aanloop naar het rentebesluit van de Bank of England vanmiddag.

"De stijging is er bij de euro na de Fed wel even uit", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

De Amerikaanse centrale bank zei woensdag van plan te zijn de rente te blijven verhogen, maar wellicht wel met kleinere stappen. De federal funds rate werd met 75 basispunten verhoogd naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Het besluit werd unaniem genomen.

Leden van de Fed erkenden in de begeleidende beleidsverklaring dat het even kan duren voordat de recente reeks renteverhogingen de economie zullen laten afkoelen. Sommige leden hebben inmiddels het signaal afgegeven dat het wellicht goed zou zijn om het tempo van de verhogingen binnenkort te vertragen en mogelijk om begin volgend jaar te stoppen met het verhogen van de rente. Ze willen het risico op een onnodig scherpe economische vertraging zo verkleinen, zo stelde Van der Meer. Volgens andere leden is het echter nog te vroeg voor die discussie, omdat de hoge inflatie zo hardnekkig en breed verankerd blijkt te zijn.

Van der Meer gaf donderdag aan dat het wachten nu op het rentebesluit van de Bank of England is.

De inflatie van het Verenigd Koninkrijk van 10,1 procent over september kan voor de bestuursleden van de Bank of England volgens Ebury aanleiding zijn de rente te verhogen met 75 basispunten. Anderzijds zijn de macro-economische data van het Verenigd Koninkrijk verre van bemoedigend en met een flink gestegen koers voor het pond kan dit ook tot een keuze leiden voor een verhoging van 50 basispunten.

De marktverwachting ligt echter op een verhoging met 75 basispunten naar 3,00 procent.

De dienstensector van het Verenigd Koninkrijk bleek over oktober nog altijd te zijn gekrompen, maar minder dan eerder kon worden gemeten.

Vanmiddag kan de markt reageren op de Amerikaanse steunaanvragen, ingeschat op 220.00 tegen 217.000 een week eerder, en verder op de export in de VS over september, de arbeidskosten over het derde kwartaal, de inkoopdata voor de dienstensector van ISM en S&P en de fabrieksorders over september.

De euro noteerde donderdag 0,6 procent lager op 0,9752 dollar. De Europese munt noteerde 0,6 procent hoger op 0,8667 Britse pond. Het Britse pond daalde 1,3 procent en noteerde op 1,1244 dollar.