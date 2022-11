Beursblik: Kepler Cheuvreux blij met grote aandeleninkoop ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) De nettowinst van ING in het derde kwartaal viel tegen, maar de rentebaten zijn sterk en de aangekondigde aandeleninkoop is een grote verrassing. Dit stelde Kepler Cheuvreux donderdag. De netto rentebaten zijn zo'n 3 tot 4 procent hoger dan analisten gemiddeld hadden verwacht. In een presentatie liet ING bovendien zien dat de rentebaten de komende jaren veel sneller stijgen dan de analistenconsensus. Met een behoudende aanname voor de doorwerking van de hogere marktrentes in de boeken rekent ING op een cumulatieve plus van 2,9 miljard euro tot en met 2025. Analisten gaan hun schattingen dus opwaarts bijstellen, concludeert Kepler Cheuvreux. Een tegenvaller zijn de kosten, die 4 procent hoger waren op jaarbasis, geschoond voor bijzondere posten. Dit is 2,5 procent hoger dan de consensusverwachting. De kostengroei komt ongeveer voor de helft door salarisverhogingen en nieuwe cao's. De aandeleninkoop van 1,5 miljard euro is een grote meevaller. De consensusverwachting was 750 miljoen euro en de meeste analisten rekenden al niet meer op een aankondiging bij deze kwartaalcijfers. Daarom is analist Benoit Petrarque van Kepler Cheuvreux niet verrast door de positieve koersreactie. Het aandeel ING stond donderdag 6,7 procent hoger op 10,56 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.