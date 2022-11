AMG en ING schieten omhoog op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager, maar kende wel wat positieve uitschieters met ING en AMG. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,9 procent tot 661,48 punten.

De verliezen in de AEX werden beperkt door een koerswinst van ING na cijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. "Het tempo van de renteverhogingen gaat omlaag, maar het eindniveau van de beleidsrente wordt waarschijnlijk hoger", aldus Wiersma.

De Amerikaanse beurzen daalden, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell in een toelichting op het rentebesluit stelde dat de inflatie te hoog is en de arbeidsmarkt te krap. Dat laatste werd bevestigd door een hoger dan verwacht aantal nieuwe banen dat loonstrookjesverwerker ADP over oktober meldde. "De Fed zal dan ook doorgaan met het dichtdraaien van de geldkraan. Weliswaar in kleinere stapjes, maar misschien wel verder dan eerder werd gedacht", zo lichtte Wiersma toe. Volgens hem prijzen beleggers nu een iets hogere beleidsrente in.

Op de termijnmarkt wordt volgens ING nu een piek in de beleidsrente verwacht van 5,10 procent in maart volgend jaar. Dat is overigens nog geen 10 basispunten hoger dan vóór het rentebesluit. "De economische cijfers zullen de volgende stappen van de Fed bepalen."

"Hoewel de markt kreeg waar het om vroeg, namelijk zicht op kleinere renteverhogingen in de toekomst, hadden beleggers vermoedelijk niet verwacht dat de renteverhogingen langer doorgaan", verklaarde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de koersreacties. "Daarmee werd het zicht op een pauze of zelfs renteverlaging voor het einde van 2024 de kop in gedrukt."

Technologie- en groeibedrijven verliezen nu en boeken grotere koersverliezen dan bijvoorbeeld defensieve aandelen, die in een dergelijk marktklimaat praktisch als veilige havens onder de aandelen worden beschouwd, zo ziet analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "De herfstrally zou al een vroegtijdig einde kunnen hebben", zo vreest hij.

Later vandaag krijgen beleggers nog het rentebesluit van de Britse centrale bank te verwerken, naast cijfers over de Amerikaanse dienstensector.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9750. De olieprijzen daalden met circa anderhalf procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde alleen ING overtuigend in het groen met een koerswinst van 6,7 procent na cijfers. Vooral de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma was voor analisten van Jefferies een verrassing. ING wil voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. En Kepler Cheuvreux wees op de rentebaten, die zich beter dan verwacht ontwikkelen.



Unibail, ASML en Adyen verloren 4 tot 5,5 procent.

In de AMX was AMG de witte raaf na vrijgave van cijfers en een nieuwe outlookverhoging. Analisten werden direct positiever over het aandeel. Zo verhoogden Berenberg en Degroof Petercam het koersdoel tot minstens 50,00 euro, beduidend hoger dan de huidige koers. Degroof zette AMG ook op de kooplijst. Het aandeel koerste 5,3 procent hoger op 33,92 euro. WDP was met 3,2 procent de grootste daler. OCI leverde na een kwartaalupdate 1,3 procent in.

In de AScX verloor Ordina 5,1 procent na cijfers. Desondanks sprak ING van solide resultaten. Majorel vond na een nieuwe outlookverhoging wel het groen met een plus van 4,3 procent. BAM, dat met cijfers kwam, daalde 0,9 procent. Ook deze resultaten noemde ING solide.