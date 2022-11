Degroof Petercam zet AMG op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het advies voor AMG verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 34,00 naar 50,00 euro ging. Analist Frank Claassen verhoogde onder meer het advies vanwege de sterke resultaten over het derde kwartaal. Daarin verhoogde AMG ook de outlook voor zowel 2022 als 2023. "De cijfers over het derde kwartaal waren duidelijk beter dan verwacht, nu de volledige impact van de hoge lithiumprijzen zichtbaar waren", zo stelde Claassen. Het profiel van AMG is volgens de analist een stuk veerkrachtiger geworden. "Ondanks dat er een mondiale recessie aankomt, zal AMG een stuk veerkrachtiger zijn dan in het verleden vanwege de blootstelling aan lithium, dat nog steeds profiteert van een krappe balans tussen vraag en aanbod." Verder wees de analist op nieuwe significante groeiprojecten, die de EBITDA zullen aanjagen. Claassen merkte op dat de waardering van het aandeel onder de historische gemiddelden ligt en ook tegen lagere multiples noteert dan sectorgenoten. Die lagere multiples zijn volgens Claassen niet terecht, gezien het veerkrachtige profiel van AMG en alle investeringen in groeiprojecten. Het aandeel AMG schoot donderdag 8,5 procent omhoog tot 34,92 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.