Bloomberg: VS en Nederland bespreken exportrestricties voor China

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten en Nederland zullen deze maand een nieuwe ronde gesprekken voeren over exportrestricties voor hoogwaardige chiptechnologie naar China. Dit schreef persbureau Bloomberg. Volgens Bloomberg zal Washington dan de druk opvoeren op ASML vanwege de leveringen aan China. Afgevaardigd naar Nederland voor de gesprekken zijn volgens bronnen van het persbureau Tarun Chhabra, een hoge ambtenaar van de National Security Council, en Alan Estevez, de viceminister bij het Amerikaanse handelsministerie die gaat over industrie en veiligheid. Momenteel levert ASML zijn toptechnologie EUV niet aan China, maar mogelijk willen de VS een veel breder pallet aan technologie en producten verbieden . "Dit is geen nieuwe discussie en iets dat door overheden wordt gedaan", liet een woordvoerder van ASML donderdag aan ABM Financial News weten. Bron: ABM Financial News

