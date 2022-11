Beursblik: ING verlaagt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 56,50 naar 44,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Het aandeel werd tevens van de favorietenlijst gehaald. "De zorgen op korte termijn lopen op en we zien geen aanjagers na het debacle in het derde kwartaal", aldus de analisten. De fitnessketen moest eind oktober de outlook voor dit jaar op bijna alle vlakken verlagen. De marktvorsers wezen op de onverwachte groeivertraging in het aantal leden, een tragere uitrol van clubs, hogere marketingkosten en een beperkt zicht op de ontwikkelingen in het vierde kwartaal en in 2023. Dit is een risico voor de winstontwikkeling, zo waarschuwde ING, en deze onzekerheid zal tot zeker het eerste kwartaal van volgend jaar aanhouden. Wel stelde ING op basis van een beoordeling van de kasstroom, dat de zorgen over de balans overdreven zijn. Het koersdoel werd verlaagd op basis van lagere taxaties, maar biedt nog steeds voldoende ruimte om het koopadvies te handhaven. ING erkende wel dat de zichtbaarheid moet verbeteren, wil het aandeel kunnen herstellen. Het aandeel Basic-Fit daalde donderdag met 0,4 procent tot 23,02 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.