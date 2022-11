ING ziet rentemarge stijgen

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het afgelopen kwartaal de rentemarge aanzienlijk zien stijgen, dankzij een hogere marge op spaargeld. De rentemarge steeg van 136 basispunten in het tweede kwartaal naar 142 basispunten in het derde kwartaal, zei CEO Steven van Rijswijk donderdag in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Dit was vooral te danken aan de hogere marge op spaargeld. Dat spaargeld wordt door de bank elk jaar voor 40 procent geherinvesteerd. Omdat de marktrente door de renteverhogingen van de ECB snel aan het stijgen is, stijgt ook het rendement dat ING daarop behaalt dus snel.

Een tegenvaller in het vierde kwartaal is dat de TLTRO-leningen die de ECB tegen zeer voordelige voorwaarden aan banken heeft verstrekt, vanaf november veel minder aantrekkelijk worden. "Dat is een teleurstelling", zei chief financial officer Tanate Phutrakul.

ING had een derivaat op die positie en daarop wordt nu een verlies genomen van 315 miljoen euro, lichtte Van Rijswijk toe.

Deze is impact is echter eenmalig, en de positieve impact van de hogere marktrente is "veel groter", benadrukte Van Rijswijk.

ING zei in een presentatie goed gepositioneerd te zijn om te profiteren van de hogere marktrente, dankzij de aanzienlijke hoeveelheid spaargeld van klanten. Sinds april zijn de kortetermijnrentes voor de komende jaren met 160 tot 190 basispunten gestegen, laat ING in de presentatie zien.

Ervan uitgaande dat deze rentestijging in 2023 voor 30 procent "door de boeken loopt", in 2024 voor 40 procent en in 2025 voor 50 procent, levert dit een jaarlijks voordeel op van 0,4 miljard euro in 2022, 1,5 miljard euro in 2023 en 2024 en 0,9 miljard euro in 2025.

De aanname daarbij is dat de negatieve spaarrentes voor klanten zullen verdwijnen. Hoeveel voordeel ING uiteindelijk behaalt, is afhankelijk van hoe snel de hogere marktrente wordt doorvertaald naar een hogere spaarrente voor de klant. Dit hangt af van de concurrentie en de strategie per land, aldus ING.

Analist Flora Bocahut van Jefferies voorspelde donderdag in een analistenrapport dat de analistenverwachtingen voor de rentebaten naar aanleiding van deze presentatie omhoog zullen gaan.

ING verraste beleggers donderdag ook al met een groter dan verwachte aandeleninkoop van 1,5 miljard euro. Jefferies had gerekend op hooguit 1 miljard euro.

De bank kreeg toestemming van toezichthouder DNB vanwege de sterke kapitaalpositie, die ruim boven de eigen doelstelling van de bank ligt. Van Rijswijk noemde de houding van de toezichthouder "zeer constructief". Voorwaarde voor de aandeleninkoop was een stresstest en die heeft ING met goed gevolg doorstaan.

De bank nam voor iets meer dan 400 miljoen euro aan voorzieningen voor oninbare leningen in het derde kwartaal. Dat is fors meer dan een jaar eerder, omdat de economische vooruitzichten in de tussentijd aanzienlijk zijn verslechterd. Het bedrag komt overeen met wat ING gemiddeld over de hele economische cyclus incalculeert en is dus geen reden tot ongerustheid, volgens de CEO. De bank heeft nu 5,99 miljard euro aan voorzieningen in de stroppenpot zitten. begin dit jaar was dit 5,27 miljard euro.

Vooralsnog ziet ING nog maar weinig betalingsproblemen bij klanten die bijvoorbeeld last hebben van hoge energiekosten en het hoge inflatieniveau. "Er is niet veel instroom van probleemgevallen", zei Van Rijswijk.