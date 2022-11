Berenberg verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het derde kwartaal van dit jaar sterke resultaten geboekt, vooral dankzij de lithiumactiviteiten, en overtrof daarmee de consensusverwachtingen, wat aanleiding is voor Berenberg om het koersdoel te verhogen van 51,00 naar 54,00 euro. De zakenbank herhaalde het koopadvies voor AMG, na de resultaten die woensdag nabeurs verschenen. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 425 miljoen dollar, waar de consensus mikt op 414 miljoen. Berenberg mikte zelf op 431 miljoen dollar en merkte op dat de omzetten uit Critical Minerals en Critical Materials Technologies lager dan verwacht waren, vermoedelijk door lagere volumes. Door een strikt kostenbeheer, wist AMG een EBITDA te boeken van 103 miljoen dollar, waar de consensus mikte op 91 miljoen dollar. Dit had te maken met hogere omzetten en marges, aldus Berenberg, maar ook met een eenmalige bijdrage van 46 miljoen dollar als gevolg van het stopzetten van een leveringscontract voor AMG Silicon. Berenberg rekende op een EBITDA van 90 miljoen dollar. "Dit zorgde ervoor dat de winst hoger uitviel dan verwacht", aldus Berenberg. AMG boekte een nettowinst van 68 miljoen dollar, waar de consensus mikte op 49 miljoen dollar en Berenberg zelf op 30 miljoen. Berenberg merkte ook op dat AMG het derde kwartaal afsloot met minder schulden, mede dankzij de hogere winst en lagere investeringen. AMG heeft 368 miljoen dollar aan schulden uitstaan, waar Berenberg mikte op 388 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

