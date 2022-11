'ING verrast met grote aandeleninkoop' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) ING boekte een tegenvallende nettowinst in het derde kwartaal door bijzondere posten, maar een verrassend grote aandeleninkoop en sterker dan verwachte rentebaten maken dat goed. Dat stelde Jefferies donderdag naar aanleiding van de derdekwartaalcijfers van de bank. De nettowinst van 979 miljoen euro is 11 procent lager dan de consensusverwachting. Dat komt vooral door eenmalige posten en onderliggende operationele kosten die 2 procent hoger uitpakten, volgens analist Flora Bocahut. De aangekondigde aandeleninkoop van 1,5 miljard euro is een positieve verrassing en goed voor 4 procent van de marktkapitalisatie. Hierdoor daalt de kernkapitaalratio die op 14,7 procent staat met 44 basispunten in het vierde kwartaal. Jefferies rekende zelf op 1 miljard euro aan aandeleninkoop en de consensus was nog iets lager, denkt de analist. De aandeleninkoop zal het aandeel tot het einde van het jaar steunen, verwacht Jefferies. Ook de rentebaten vielen 4 procent hoger uit dan de consensusverwachting en de nieuwe gevoeligheden voor rentes wijzen erop dat de analisten hun verwachtingen zullen verhogen, volgens Jefferies. Aangepast voor bijzondere posten komt Bocahut op 3,60 miljard aan rentebaten, dat is 6 procent meer dan een kwartaal eerder en ook ruim boven de verwachtingen. Dit komt volgens ING vooral door de hogere marge op spaarrentes. Een waarschuwing is er nog wel voor het vierde kwartaal. ING neemt dan een verlies op een derivatenpositie van 315 miljoen euro, omdat de voorwaarden van de TLTRO-kredieten van de ECB dan minder gunstig worden. Jefferies heeft een koopadvies op ING met een koersdoel van 16,30 euro. Bron: ABM Financial News

