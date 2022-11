'Shell kijkt naar Australische overnames' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Shell richt zich op overnames in Australië om een geïntegreerde energieleverancier te worden. Dit zei Greg Joiner, CEO van Shell Energy Australia, tegen persbureau Bloomberg. Shell is één van de grootste exporteurs in Australië van LNG, maar streeft naar diversificatie om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Shell heeft de afgelopen periode al een reeks overnames gedaan in Australië, waaronder de acquisitie van ERM Power. Ook nam Shell een belang in windparkontwikkelaar WestWind Energy. Bron: ABM Financial News

