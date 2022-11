Majorel verhoogt outlook opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft opnieuw de outlook voor heel het jaar verhoogd. Dit maakte het callcenterbedrijf met een notering aan het Amsterdamse Damrak donderdagochtend bekend. Majorel verwacht dit jaar een omzet te boeken van 1,95 tot 2,05 miljard euro, waar eerder nog werd gemikt op 1,9 tot 2,0 miljard euro. Dit was ook al een verhoging, aangezien het bedrijf voorafgaand aan de publicatie van halfjaarcijfers in augustus nog mikte op 1,85 tot 1,95 miljard euro aan omzet. Ook mikt Majorel inmiddels op een operationele EBITDA-marge van 16,5 tot 17,5 procent. Eerder voorzag het bedrijf dat de marge aan de bovenkant van de bandbreedte van 16,0 tot 17,0 procent zou uitkomen. "We wisten het sterke groeimomentum vast te houden in het derde kwartaal, dankzij een strategische focus, het vertrouwen van onze klanten en het aantrekken van getalenteerd personeel", aldus CEO Thomas Mackenbrock. De topman wees onder meer op projectuitbreidingen, zowel bij bestaande als nieuwe klanten, en de overname van Findasense als aanjager van de groei. In het derde kwartaal steeg de omzet met 23 procent tot 540 miljoen euro. De regio Europe, Afrika, en Zuid-Amerika droeg daar 362 miljoen euro aan bij. De sterkste groei kwam echter uit de regio Global English, het Midden-Oosten en Zuidoost Azië met een omzetstijging van 46 procent tot 142 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

