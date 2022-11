Update: meer omzet voor Adecco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adecco

(ABM FN-Dow Jones) Adecco heeft ook in het derde kwartaal van 2022 de omzet verder zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid net als in het tweede kwartaal van dit jaar terugviel. Dat meldde de uitzender uit Zürich donderdag voorbeurs. De omzet groeide autonoom met 6 procent tot 6,0 miljard euro. De nettowinst viel met 108 miljoen euro 19 procent lager uit dan een jaar eerder. De EBITA-marge, exclusief bijzondere posten, kwam uit op 3,6 procent tegen 4,8 procent een jaar eerder. De brutomarge steeg wel licht, van 20,8 procent over het derde kwartaal van 2021 naar 21,0 procent in het derde kwartaal van dit jaar. Bij de resultaten over het tweede kwartaal had Adecco al aangegeven te verwachten dat de brutomarge stabiel zou blijven. Kostenbesparingen Adecco wil met het programma Future@Work Reloaded de lopende strategie versneld uitrollen en de resultaten financieel en operationeel verbeteren. Onderdeel daarvan is een vereenvoudiging van de organisatie. Met een besparingsprogramma wil Adecco halverwege 2024 de kosten met circa 150 miljoen euro op jaarbasis verminderen. Op termijn wil Adecco een EBITA-marge van circa 6 procent realiseren, benadrukte CEO Denis Machuel. Voor het vierde kwartaal verwacht de onderneming dat de brutomarge vergelijkbaar zal zijn met die in het derde kwartaal. Verder meldde Adecco dat het in oktober "licht lagere" volumes zag. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

