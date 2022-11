Zalando iets voorzichtiger over 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Zalando

(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft donderdag de doelen voor dit jaar bevestigd, maar verwacht wel dat de uiteindelijke resultaten aan de onderkant van de afgegeven bandbreedtes zullen uitvallen. Voor heel dit jaar mikt Zalando nog steeds op een omzetgroei van 3 procent, bij een stijging van de brutotransactiewaarde met 3 tot 7 procent. De aangepaste winst zal vermoedelijk uitkomen tussen de 180 en 260 miljoen euro. Zalando waarschuwde wel dat de uiteindelijke resultaten aan de onderkant van deze verwachtingen kunnen uitkomen. In de periode juli tot en met september steeg de omzet op jaarbasis van 2,28 miljard naar 2,35 miljard euro, terwijl de brutotransactiewaarde met 7,1 procent steeg tot 3,28 miljard euro. Zalando introduceerde een minimumbedrag voor bestellingen en dit heeft ervoor gezorgd dat klanten meer insloegen ofwel vaker bezorgkosten moesten betalen. Hierdoor werden bestellingen onder het minimale bestelbedrag winstgevender, zelfs nadat klanten minder kochten vanwege de hoge inflatie en recessievrees. De aangepaste EBIT trok aan van 9,8 miljoen naar 13,5 miljoen euro. Onder de streep restte een nettoverlies van 35,4 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog een verlies van 8,4 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

