Commissaris Gheorge stopt bij ING na acht jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mariana Gheorge heeft besloten om zich na acht jaar in de raad van commissarissen van ING niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming. Dat maakte de bank donderdagochtend bekend. Gheorge is lid van de beloningscommissie, de risicocommissie, de corporate governance commissie en de duurzaamheidscommissie bij ING. Ze blijft actief tot de jaarvergadering van 2023. De bank gaat op zoek naar een vervanger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.