AEX wacht lagere opening na rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim 1,0 procent.

Woensdag nam de AEX in aanloop naar het rentebesluit van de Fed al gas terug, met een daling van 0,9 procent naar 667,24 punten.

Om 19:00 uur Nederlandse tijd maakte de Federal Reserve conform verwachting een renteverhoging van 75 basispunten bekend. Uit de begeleidende tekst meenden beleggers te kunnen afleiden dat de centrale bank in de toekomst het gaspedaal iets zou loslaten.

De tienjarige Amerikaanse rente viel terug tot onder de vier procent en hoofdgraadmeter S&P 500 draaide van een bescheiden verlies naar een winst van ongeveer 1 procent.

Tijdens de toelichting op het rentebesluit, verduidelijkte Fed-voorzitter Jerome Powell de standpunten van de leden van de centrale bank, en dit was duidelijk niet wat beleggers wilden horen. Powell zei dat het "voorbarig" is om te praten over het pauzeren van renteverhogingen en dat de uiteindelijke rentepiek waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder voorzien.

De veel te hoge inflatie is de aanleiding voor de reeks van Amerikaanse renteverhogingen en Powell benadrukte tot schrik van beleggers dat hij nog geen tekenen ziet van een afnemende inflatie.

De winsten op Wall Street verdwenen direct als sneeuw voor de zon. De S&P 500 index sloot uiteindelijk 2,5 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq, extra gevoelig voor rentebewegingen, zelfs 3,4 procent prijs gaf. De Dow verloor 1,6 procent en het rendement op de tienjarige Treasury noteerde op 4,12 procent.

Vanochtend laten de futures een voorzichtig herstel zien.

In Azië, waar de Japanse beurs vanochtend zijn deuren gesloten hield vanwege een feestdag, reageren de beurzen verdeeld op de koersval in New York. Shanghai geeft licht terrein prijs, terwijl de beurs in Seoel na een negatieve opening zelfs licht in het groen noteert. Hongkong verliest daarentegen bijna drie procent, waarbij vooral techaandelen het moeilijk hebben, terwijl Sydney krap twee procent prijs geeft.

Uit cijfers van S&P Global kwam naar voren dat de Chinese dienstensector in oktober nog harder is gekrompen dan in september. De inkoopmanagersindex kwam in oktober uit op 48,4, tegen 49,3 in september.

Ook in de VS worden vandaag inkoopmanagersindices voor de dienstensector vrijgegeven.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend ruim een half procent lager naar 89,46 dollar per vat. Woensdagavond won de future nog bijna twee procent.

Vanmiddag zal de aandacht onder meer uitgaan naar het rentebesluit van de Bank of England en de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

ING boekte in het derde kwartaal, zoals verwacht, een lagere winst dan een jaar eerder, door hogere voorzieningen voor slechte leningen en verliezen op hedging en op Poolse hypotheken. ING kondigde ook een aandeleninkoop aan van 1,5 miljard euro. De grote vraag bij analisten vooraf was of dit zou gebeuren, volgens analist Robin van den Broek van Mediobanca.

AMG wist in het afgelopen kwartaal een verlies om te buigen in winst, dankzij een hogere omzet, en besloot om de outlook opnieuw te verhogen.

Marel boekte het afgelopen kwartaal een lagere winst ondanks een hogere omzet.

OCI zag ook in het derde kwartaal van dit jaar de omzet en de resultaten op jaarbasis fors aantrekken, wat leidde tot een flinke afname van de schuld en een stevige dividendvergoeding voor aandeelhouders.

Ordina boekte in het afgelopen kwartaal, ondanks een hogere omzet, minder resultaat.

Bouwbedrijf BAM zag in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet onder druk staan, maar de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 2,5 procent tot 3.759,68 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 32.148,22 punten en de Nasdaq sloot 3,4 procent lager op 10.524,80 punten.