Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 76 punten voor de Duitse DAX, een min van 36 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 40 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten worstelden woensdag om richting te bepalen, terwijl beleggers in afwachting waren van het rentebesluit van de Fed.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt woensdag een reeks inkoopmanagersindices voor de industrie te verwerken. De industrie van de eurozone is in oktober nog iets sterker gekrompen dan eerder gemeld. De inkoopmanagersindex daalde van 48,4 naar 46,4. De separate indices van Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië lieten eenzelfde beeld zien.

De cijfers wijzen volgens econoom Joe Hayes van S&P Global inmiddels duidelijk op een recessie. De nieuwe orders daalden in een tempo dat de afgelopen 25 jaar nauwelijks is gezien, aldus Hayes, "alleen tijdens de ergste maanden van de [corona]pandemie en de financiële crisis in 2008 en 2009 daalden ze harder."

Het aantal werklozen in Duitsland is in oktober licht opgelopen, maar het werkloosheidspercentage bleef onveranderd. De Duitse export daalde in september op maandbasis met 0,5 procent, terwijl de import terugliep met 2,3 procent.

Bedrijfsnieuws

Moller-Maersk zag de omzet en de winst in het derde kwartaal sterk stijgen. Moller-Maersk herhaalde woensdag de outlook voor het hele boekjaar, nadat deze al twee keer verhoogd werd. Wel zei Maersk woensdag dat het voor 2022 rekent op een krimp van de wereldwijde vraag op containermarkt met 2 tot 4 procent. Voorheen rekende het bedrijf op een min of meer vlakke ontwikkeling. Het aandeel daalde 5,8 procent.

Vestas verlaagde de outlook voor 2022. "De verstoringen in de aanvoerketen en de kosteninflatie namen niet af", aldus Vestas. Het aandeel won 4,7 procent.

Osram zag in het derde kwartaal de omzet dalen en verlaagde ook de doelstellingen voor de middellange termijn. Het aandeel noteerde 0,6 procent hoger.

Sodexo verwacht dat de omzet in de komende jaren verder zal stijgen, hoewel de groei vanaf 2024 iets zal vertragen, maar de marge blijft wel stijgen. Het aandeel daalde 2,7 procent.

In Parijs won Michelin 1,1 procent, terwijl l'Oreal 3,0 procent daalde. In Frankfurt was Fresenius Medical de sterkste stijger met een winst van 3,0 procent, terwijl Zalando 6,6 procent verloor.

Euro STOXX 50 3.622,01 (-0,8%)

STOXX Europe 600 413,39 (-0,3%)

DAX 13.256,74 (-0,6%)

CAC 40 6.276,88 (-0,8%)

FTSE 100 7.144,14 (-0,6%)

SMI 10.806,23 (+0,2%)

AEX 667,24 (-0,9%)

BEL 20 3.553,44 (-1,0%)

FTSE MIB 22.802,97 (0,0%)

IBEX 35 7.968,60 (-0,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag lager, nadat de Federal Reserve de rente opnieuw met 75 basispunten heeft verhoogd.

Het besluit werd unaniem genomen.

De Fed herhaalde te blijven streven naar maximale werkgelegenheid en een inflatie op de lange termijn van 2 procent.

De Amerikaanse centrale bank zei van plan te zijn de rente te blijven verhogen, maar wellicht wel met kleinere stappen. "Op een gegeven moment zal het gepast zijn om het tempo van de verhogingen te vertragen", zei Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de persconferentie woensdagavond, volgend op het besluit.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal banen in de private sector in de VS in oktober is gestegen met 239.000 banen, terwijl de markt rekende op stijging van 195.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 0,5 procent. De marktindex daalde van 201,2 naar 200,1.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,8 procent, ofwel 1,63 dollar, hoger op 90,0 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse agentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, handelsbalansdata en de arbeidskosten in het derde kwartaal, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de fabrieksorders in september.

Bedrijfsnieuws

Chipfabrikant AMD meldde dinsdag nabeurs dat de vooruitzichten voor het vierde kwartaal somber zijn, door een terugvallende vraag naar consumentenproducten. Een meevaller lijkt dat CEO Lisa Su in een toelichting zei dat overtollige voorraden tegen het einde van dit jaar zullen zijn weggewerkt. Het aandeel daalde 1,5 procent.

Elon Musk heeft aangekondigd dat het zeker enkele weken zal duren voordat prominente twitteraars die verbannen zijn van het platform weer terug kunnen keren. Er moet eerst een duidelijke procedure worden geformuleerd. Musk nam Twitter over voor 44 miljard dollar. Hij zegt met diverse maatschappelijke leiders te hebben besproken hoe Twitter haat en pesterij op het platform kan blijven bestrijden en de integriteit van het democratische proces kan blijven beschermen.

Zoetwarenfabrikant Mondelez heeft zijn verwachtingen voor het jaarresultaat verhoogd, na een sterke omzet in het derde kwartaal. Klanten blijven chocola kopen, ondanks de prijsstijgingen, meldde het bedrijf. Het aandeel won 1,6 procent.

Yum! Brands meldde een winstdaling, van 1,75 naar 1,14 dollar per aandeel. De omzet van de fastfoodreus was iets beter dan verwacht, maar op aangepaste basis bedroeg de winst per aandeel 1,09 dollar, waar analisten hadden gerekend op 1,14 dollar. Het aandeel noteerde 0,4 procent lager.

Verzekeraar Prudential boekte verlies in het derde kwartaal, door stijgende rente en volatiele aandelenmarkten. Het aandeel verloor 0,1 procent.

S&P 500 index 3.759,69 (-2,5%)

Dow Jones index 32.147,76 (-1,6%)

Nasdaq Composite 10.524,80 (-3,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het rood. Techaandelen kregen weer flinke tikken.

Nikkei 225 27,663,39 (-0,1%)

Shanghai Composite 2.994,10 -0,3%)

Hang Seng 15.411,02 (-2,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9823. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 0,9864 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9839 op de borden.

USD/JPY Yen 147,41

EUR/USD Euro 0,9823

EUR/JPY Yen 144,84

MACRO-AGENDA:

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Oktober (Chi)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober (VK)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Handelsbalans - September (VS)

13:30 Arbeidskosten - Derde kwartaal vlpg (VS)

14:45 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (VS)

15:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Oktober (VS)

15:00 Fabrieksorders - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Adecco - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 BMW - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 BNP Paribas - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Uniper - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers derde kwartaal (Dld)

12:00 Moderna - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Nikola - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 DoorDash - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 GoPro - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Starbucks - Cijfers vierde kwartaal (VS)