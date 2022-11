Wall Street fors lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag fors lager gesloten, nadat de Federal Reserve de rente opnieuw met 75 basispunten heeft verhoogd.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 2,5 procent tot 3.759,68 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 32.148,22 punten en de Nasdaq sloot 3,4 procent lager op 10.524,80 punten.

De tweede helft van de handelsdag werd volledig gedomineerd door het rentebesluit van de Fed. Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de federal funds rate met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Het besluit werd unaniem genomen.

De Fed herhaalde te blijven streven naar maximale werkgelegenheid en een inflatie op de lange termijn van 2 procent.

De Amerikaanse centrale bank zei van plan te zijn de rente te blijven verhogen, maar wellicht wel met kleinere stappen. "Op een gegeven moment zal het gepast zijn om het tempo van de verhogingen te vertragen", zei Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de persconferentie woensdagavond, volgend op het besluit.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal banen in de private sector in de VS in oktober is gestegen met 239.000 banen, terwijl de markt rekende op stijging van 195.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 0,5 procent. De marktindex daalde van 201,2 naar 200,1.

De euro/dollar noteerde op 0,9839. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9883 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9874 op de borden.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,8 procent, ofwel 1,63 dollar, hoger op 90,0 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse agentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, handelsbalansdata en de arbeidskosten in het derde kwartaal, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de fabrieksorders in september.

Bedrijfsnieuws

Chipfabrikant AMD meldde dinsdag nabeurs dat de vooruitzichten voor het vierde kwartaal somber zijn, door een terugvallende vraag naar consumentenproducten. Een meevaller lijkt dat CEO Lisa Su in een toelichting zei dat overtollige voorraden tegen het einde van dit jaar zullen zijn weggewerkt. Het aandeel daalde 1,5 procent.

Elon Musk heeft aangekondigd dat het zeker enkele weken zal duren voordat prominente twitteraars die verbannen zijn van het platform weer terug kunnen keren. Er moet eerst een duidelijke procedure worden geformuleerd. Musk nam Twitter over voor 44 miljard dollar. Hij zegt met diverse maatschappelijke leiders te hebben besproken hoe Twitter haat en pesterij op het platform kan blijven bestrijden en de integriteit van het democratische proces kan blijven beschermen.

Zoetwarenfabrikant Mondelez heeft zijn verwachtingen voor het jaarresultaat verhoogd, na een sterke omzet in het derde kwartaal. Klanten blijven chocola kopen, ondanks de prijsstijgingen, meldde het bedrijf. Het aandeel won 1,6 procent.

Yum! Brands meldde een winstdaling, van 1,75 naar 1,14 dollar per aandeel. De omzet van de fastfoodreus was iets beter dan verwacht, maar op aangepaste basis bedroeg de winst per aandeel 1,09 dollar, waar analisten hadden gerekend op 1,14 dollar. Het aandeel noteerde 0,4 procent lager.

Verzekeraar Prudential boekte verlies in het derde kwartaal, door stijgende rente en volatiele aandelenmarkten. Het aandeel verloor 0,1 procent.

Qualcomm publiceert nabeurs kwartaalcijfers. Het aandeel daalde 3,9 procent.