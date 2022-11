Marel introduceert nieuw bedrijfsmodel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel introduceert een verfijnd bedrijfsmodel om zich beter te kunnen positioneren voor toekomstige groei en om winstgevendheid op lange termijn te verzekeren. Dit maakte de fabrikant van slachtmachines woensdag nabeurs bekend Focus First noemt het bedrijf zijn verfijnde bedrijfsmodel. Het bedrijfsmodel heeft zeven bedrijfsdivisies: Pluimvee, Vlees, Vis, Retail and Food Service Solutions, Service, Software Solutions en Plant, Pet and Feed. Daarnaast formaliseerde het bedrijf een uitvoerend bestuur dat uit zes leden bestaat om "focus, snelheid en schaalgrootte te garanderen", zei Marel. Bron: ABM Financial News

