Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 28 oktober zijn gedaald met met 3,1 miljoen vaten tot 436,8 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 1,3 miljoen vaten tot 206,6 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 427.000 vaten tot 106,8 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 90,6 procent. Dat was 88,9 procent een week eerder. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 6,5 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 2,6 miljoen vaten daalden en de distillaatvoorraden met 865.000 vaten zijn gestegen. Olie staat onder druk vanwege zorgen dat de agressieve renteverhogingen van de Fed - en de monetaire verkrapping door andere grote centrale banken - de wereldeconomie in een scherpe vertraging zal storten, waardoor de vraag naar olie zal afnemen. Conform de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de federal funds rate woensdag met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,75 tot 4,00 procent. Het besluit werd unaniem genomen. De Fed herhaalde te blijven streven naar maximale werkgelegenheid en een inflatie op de lange termijn van 2 procent en zei te verwachten dat verdere verhogingen van de rente passend zullen zijn, hoewel in een minder agressief tempo, om de inflatie op termijn terug te kunnen brengen tot 2 procent. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,8 procent, ofwel 1,63 dollar, hoger op 90,0 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

