Meevaller bij AMG

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft een meevallend kwartaal achter de rug en ook de outlook voor heel dit jaar verhoogd. Dit concludeerde analist Alan Spence van Jefferies woensdagavond. De EBITDA kwam afgelopen kwartaal uit op 103 miljoen dollar. Dat is 7 procent meer dan waarop Spence rekende en zelfs 13 procent hoger dan de analistenconsensus. De aanjager van deze meevaller was volgens Spence Clean Energy Materials. Daar lag de EBITDA 19 procent boven de consensus, te danken aan hogere prijzen en een volumestijging bij lithiumconcentraat. Inmiddels verbetert de EBITDA nu negen kwartalen op rij. AMG verhoogde woensdag ook de EBITDA-verwachting voor dit boekjaar naar minimaal 320 miljoen dollar, waar eerder nog werd uitgegaan van een bandbreedte van 280 miljoen tot 300 miljoen dollar. En voor 2023 rekent AMG op een EBITDA van meer dan 400 miljoen dollar. Dat was 350 miljoen dollar. "Die bodems van 320 en 400 miljoen dollar liggen 1 en 6 procent boven de consensus", aldus Spence. De analist verwacht dat de analistenconsensus boven die bedragen zal worden verhoogd, gezien de 'track record' van AMG om de outlook te overtreffen. Jefferies heeft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 39,00 euro. Bron: ABM Financial News

